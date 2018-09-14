Росатом стал участником научной конференции в Азербайджане

Баку, , 02:51 — REGNUM Пока внимание основных средств массовой информации России было приковано к проходившему во Владивостоке четвертому Восточному энергетическому форуму, достаточно интересное событие происходило в Баку. 11-го и 12-го сентября в государственном университете нефти и промышленности прошла международная конференция «Энергия будущего: вызовы и возможности». По приглашению принимающей стороны участие в конференции принял и президент «Русатом — Международная Сеть» Александр Мертен.

Еще в 2014 году в Азербайджане был создан Национальный ядерный исследовательский центр, тогда же началось сотрудничество с МАГАТЭ и Евратомом. В Азербайджане не успели создать собственную атомную школу в советские времена, но сотрудничество на уровне научных институтов республики с Объединенным Институтом Ядерных Исследований развивалось достаточно уверенно. Когда Министерство среднего машиностроения только приступало к разработке проекта строительства АЭС в Закавказье, первоначально планировалось развернуть его возле поселка Наваги, в 70 км от Баку. Но после Чернобыльской катастрофы все работы по этому проекту были прекращены, перерыв в попытках развить собственную атомную отрасль продлился почти 30 лет.

Развитие Национального ядерного исследовательского центра в Азербайджане намерены вести последовательно — пока политическое руководство страны разрабатывает национальное «атомное законодательство», специалисты центра выбирают наиболее подходящий вариант исследовательского реактора как основы работы центра. Первоначально рассматривались различные варианты сотрудничества с французской компанией Areva, ученые Азербайджана на регулярной основе изучают опыт развития атомной отрасли Пакистана. Александр Мертен ознакомил участников конференции с уникальными интегрированными предложениями Росатома — государственная российская корпорация предлагает потенциальным заказчикам не только строительство АЭС, но создание Центров ядерной науки и технологий. ЦЯНТ выступает в роли локомотива развития науки и технологий, формирования новых знаний, способствует развитию ядерной инфраструктуры и дают доступ ко всей линейке продуктов и услуг атомной отрасли. На базе ЦЯНТ может быть организовано производство медицинских и промышленных изотопов, стерилизация медицинского оборудования, облучение пищевых и сельскохозяйственных продуктов, что позволит увеличить срок их хранения и защитит от насекомых-вредителей. Для этого Росатом способен подобрать весь комплект необходимого оборудования и лабораторий в комплектации, которая наиболее полно отвечает пожеланиям заказчика. Кроме ознакомления азербайджанских организаторов конференции с возможностями Росатома по обеспечению ЦЯНТ, Александр Мертен встретился с ректором государственного университета нефти и промышленности профессором Мустафой Бабанли и обсудили аспекты возможного взаимодействия России и Азербайджана в подготовке кадров для атомной отрасли Азербайджана, в частности возможности сотрудничества НИЯУ «МИФИ» как одним из опорных вузов госкорпорации «Росатом».

Пока неизвестно, как оценивают результаты встречи азербайджанские специалисты и руководители Национального исследовательского центра, но уже сам факт приглашения на конференцию представителей Росатома позволяет надеяться, что и эта страна присоединится к российскому атомному проекту.