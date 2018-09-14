Новые совместные планы Росатома и НОВАТЭКа

Владивосток, , 02:50 — REGNUM 12 сентября во Владивостоке НОВАТЭК и Росатом подписали соглашение о формировании совместного предприятия для создания флота ледоколов на сжиженном природном газе.

«Меморандум закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в области совместной разработки, финансирования и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов «Новатэка» в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов портового флота и снабжения», — говорится в сообщении.

Прекрасная новость, но пока совершенно не ясно, когда мы услышим о реализации этих намерений. В феврале 2018 г Росатомфлот активизировал переговоры с финской судоверфью Aker Arctic Technology не только по ледоколу на СПГ, но и танкеру — газовозу на СПГ. Цена контракта на разработку тендерного проекта линейного ледокола на СПГ мощностью 40 МВт составляет 28,3 млн руб, или 354 тыс евро. Не позднее 10 октября 2018 г Атомфлот получит документацию, и вопрос встанет ребром — где их строить, кто способен выполнять заказы не на один, а на серию таких ледоколов? Изначально предполагалось, что основным претендентом на победу в предстоящем тендере станет консорциум в составе Выборгского судостроительного и финской Arctech Helsinki Shipyard, обладающей огромным опытом строительства ледоколов, в том числе и атомных — к примеру именно эта компания в свое время на своей верфи «Вяртсила» строила «Вайгач» и «Таймыр». Казалось бы, никаких организационных проблем возникнуть было не должно, но в тот же день, 12 сентября, Объединенная Судостроительная Компания, которой с 2014 года принадлежит 100% акций Arctech Helsinki Shipyard, известила, что намерена до конца 2018 года закрыть сделку по продаже финской компании. Сделка с хорватской инвесткорпорацией Kermas по обмену 55% Arctech Helsinki Shipyard на долю участия в производителе ферросплавов Afarak на прежних условиях реализована не будет — хорваты вышли из сделки. Глава ОСК А. Рахманов сообщил, что в покупке до 100% акций Arctech Helsinki Shipyard заинтересован некий российский предприниматель. Кроме того у ОСК есть предложение от норвежских компаний, которые готовы купить этот актив.

Почему такая спешка, по какой причине уникальная финская судоверфь вдруг стала «мешать» ОСК? Из-за санкций США против ОСК у Arctech Helsinki Shipyard начались серьезные проблемы, ограничения негативно повлияли на возможность привлечения дополнительных кредитных средств для развития предприятия. Как отнесется к участию в проект строительства газовых ледоколов новый владелец финской компании, пока можно только догадываться. Окажется ли удачным новый совместный проект НОВАТЭКа и Росатома — покажет время.