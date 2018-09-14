Франция и Китай намерены продолжать строительство АЭС в Англии

Пекин, , 02:45 — REGNUM Советник по вопросам атомной энергетики в посольстве Франции в Пекине и постоянный представитель комиссариата атомной энергии Франции в Китае Кристоф Пуансо сообщил о том, что Сотрудничество компаний EDF (Франция) и CGN (Китай) в Британии продолжится после проекта по строительству АЭС «Hinkley Point C» ещё на двух площадках.

На площадке «Sizewell С» будут построены блоки с реакторами EPR. Проект будет реализован двумя компаниями совместно, у EDF будет 80% акций, а у китайской корпорации — 20%.

На площадке «Bradwell» предполагаются к строительству блоки с реакторами HPR-1000. В качестве референтных для них выбраны строящиеся в Китае блоки №№¾ АЭС «Fangchenggang». Корпорации CGN в данном проекте будет принадлежать 66,5% акций, а французской компании — 33,5%.

Новость звучит сухо, по деловому, но в реальности она рассказывает многое о том, как обстоят дела в атомной энергетике Великобритании. Прежде всего, совершенно очевидно, что научно-технический регресс государства привел к тому, что Британнии, некогда одного из лидеров мирового реакторостроения на мировом рынке больше не существует. Утрачены компетенции, опыт, кадры, ушли в прошлое научные, конструкторские и инженерные школы — Англия не способна самостоятельно строить для себя атомные энергетические реакторы. Нет здесь больше и атомного машиностроения — локализация проектов строительства АЭС не превышает 20%, причем только за счет ведения общестроительных работ, даже схемы вывода мощности и включения блоков АЭС в энергетическую систему страны будут реализованы иностранными компаниями.

Антироссийская истерия, бушующая на Острове, привела к тому, что здесь не используются технологии Росатома. Как и в любом другом случае, за право быть русофобами приходится раскошеливаться — договорная стоимость строительства двух французских реакторов EPR-1600 в настоящее время составляет более 25 млрд. долларов США. Даже в том случае, если эта сумма не будет превышена — а это в последние годы стало традицией для французских реакторостроителей — это будет самым дорогим строением в истории человеческой цивилизации, по поводу чего не устают подтрунивать над самими собой те англичане, которые еще не утратили чувство юмора.

И есть еще один момент, о котором совсем уж не часто «говорят» вслух. Финансовое положение EDF таково, что инвестировать в строительство АЭС на территории Англии они могут едва ли половину сметной стоимости. Таким образом, реализация проектов новых АЭС Англии зависит от финансирования со стороны китайской государственной компании, то есть — от … решений экономического отдела ЦК Компартии Китая. Остается только поздравить руководителей Англии, которые, сражаясь с мифической зависимостью от России, привели свою страну к зависимости от социалистического государства — Китайской Народной Республики.