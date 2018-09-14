Российский участок магистрали «Сила Сибири-1» близок к завершению

Благовещенск, , 02:43 — REGNUM 12 сентября CNPC, China National Petroleum Company в китайских СМИ сообщила, что «Газпром» завершил строительство трансграничного туннеля для магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-1», проходящего под рекой Амур и уточнила, что туннель подведен к газовому колодцу, находящемуся на территории России. После завершения прокладки начался этап оборудования внутреннего пространства уже практически готового сооружения.

Такое внимание китайской стороны договора о поставках российского газа связано с тем, что и самой CNPC предстоит немалый объем работы — если для «Газпрома» переход под Амуром является конечным пунктом прокладки магистрального трубопровода, то для китайской компании это «точка входа», от которой предстоит прокладывать трубопровод вглубь китайской территории. Строительство российского участка близко к завершению, осталось сварить всего 40 км линейной части газопровода. Завершить работы Газпром планирует после наступления холодов, что позволит преодолеть сложный заболоченный участок в Якутии — в районе города Нерюнгри никакая техника и технология не могут справиться с отсутствием твердой почвы.

12 сентября 2018 г в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) глава Газпрома А. Миллер назвал китайский газовый рынок самым динамичным и перспективным в мире. В 2017 г потребление газа в Китае выросло более чем на 15% и достигло 237 млрд. кубометров, в первом полугодии 2018 г рост составил уже 17,5% в годовом сравнении. В условиях проводимой китайским правительством экологической политики, потребление газа в Китае будет только увеличиваться и в ближайшие годы превысит 300 млрд. кубометров в год. При этом рост потребления газа опережает увеличение объемов собственной добычи в Китае, что означает наращивание импорта газа. В первом полугодии 2018 г Китай вышел на первое место в мире по общему объему импорта природного газа (включая трубопроводный и сжиженный природный газ), обойдя Японию. Поставки газа в Китай из-за рубежа выросли до 58,4 млрд. кубометров, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

Помимо успешно реализуемого проекта по строительству «Силы Сибири-1», компании продолжают переговоры еще по 2 газотранспортным проектам — поставках газа по западному маршруту («Сила Сибири-2») и с Дальнего Востока («Сила Сибири-3»). Глава Минэнерго А. Новак уточнил, что Россия и Китай договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки газа по западному маршруту — из Ямало-Ненецкого автономного округа через Алтайский край на северо-запад Китая.

11 сентября 2018 г на переговорах с президентом РФ В. Путиным председатель КНР С. Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту. Осталось немного договориться, а это тоже порядка 30 млрд м3, подчеркнул А. Новак, не уточнив при этом сроки согласования контракта. Прошло уже более 3 лет после подписания Газпромом и CNPC соглашения об основных условиях трубопроводных поставок газа по западному маршруту. Компании вели переговоры, стремясь согласовать условия поставок газа — китайская сторона стремилась снизить цены на российский газ, но Газпром на уступки не идет. При этом проект «Сила Сибири-2» важен для России как способ подстраховаться на случай дальнейшего увеличения дискриминационных мер со стороны Евросоюза — трубопровод должен начаться из-под Нового Уренгоя, от месторождений, газ с которых в настоящее время по системе трубопроводов направляется европейским потребителям. Будем надеяться, что слова товарища Си будут хорошо услышаны руководителями CNPC.