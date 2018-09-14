Транспортировка угля – один из драйверов роста Дальнего Востока

Владивосток, , 02:41 — REGNUM Во время проведения Восточного экономического форума состоялась пресс-конференция главы Сибирской Угольной Энергетической компании (СУЭК) Владимира Рашевского.

Ответ на один из вопросов журналистов заслуживает особого внимания. Сотрудников СМИ интересовало, как на объемах добычи и экспорта угля может сказаться снижение объемов потребления в Китае. Не секрет, что рост угольной промышленности в России последние годы стабильно значительно превышает рост ВВП страны и то, что одна из причин, по которой стало возможным увеличение добычи на 6−7% в год — резкое увеличение экспортных поставок при благоприятном уровне цен на мировом рынке. При этом рост цен был вызван именно Китаем, где сокращение добычи угля оказалось значительно больше, чем число электростанций, переведенных с угля на газ. Вопрос журналиста совершенно закономерен — Китай может и устранить эту диспропорцию, если посчитает это необходимым. Ответ Владимира Рашевского содержит «рецепты» страховки от такого развития событий не только для самого СУЭКа, но и для многих других российских угольных компаний, занимающихся экспортом своей продукции в Юго-Восточную Азию. «На сегодняшний день дальневосточное направление для российских компаний является приоритетным — общий объем поставок угля на рынки АТР превышает 80 млн тонн. Компания СУЭК хорошо диверсифицирована, мы работаем с корейскими, японскими, китайскими потребителями, с потребителями из большого количества других стран Юго — Восточной Азии, таких как Вьетнам, Малайзия, Тайвань, Гонконг. В этом смысле мы не видим существенного риска в том, чтобы одна или насколько стран или потребителей каким — то образом будут изменять объемы потребления угля. Это происходит постоянно — одни страны уменьшают, другие увеличивают, это диверсифированный рынок, там огромные потребители, такие как Япония, которая более 120 млн. тонн одного энергетического угля потребляет, Корея — больше 100 млн. тонн», — сказал Рашевский.

«Рецепт» только звучит просто, на самом деле искать и находить надежных заказчиков в разных странах — это целое искусство, и хочется верить, что наши угольные компании смогут им овладеть. Ведь добыча и экспорт угля дают мультипликативный эффект для множества смежных отраслей промышленности, производящих оборудование и технику для угольных шахт и карьеров, обеспечивают загрузку БАМа и Транссиба, стимулируют развитие морских портов Дальнего Востока, создают новые рабочие места во всей России. И Восточный экономический форум дает прекрасную возможность представителям отечественных угольных компаний встречаться с потенциальными заказчиками из всего региона Юго-Восточной Азии — форум хорош не только появлением новых инвестиционных проектов, но и расширением торговых связей.