Объединение российского и китайского опыта увеличения нефтедобычи

Владивосток, , 02:39 — REGNUM Одно из «негромких» соглашений, подписанных в ходе проведения Восточного экономического форума — о технологическом сотрудничестве между «Газпром нефтью» и китайской CNPC, China National Petroleum Company, может оказать огромное влияние на нефтедобычу в России.

В соглашении речь идет о совместной разработке методов увеличения нефтеотдачи с использованием полимеров и поверхностно активных веществ (ПАВ) на Сухотурминском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. По мере выработки любого месторождения давление в коллекторе неизбежно падает, поэтому для полной выработки пласта в нагнетательные скважины закачивают воду. Двигаясь в пласте, вода вытесняет углеводороды из породы к добывающим скважинам, увеличивая эффективность разработки активов. Для повышения эффективности технологии заводнения в воду добавляют ПАВ и полимеры. ПАВ помогают лучше отделять частицы углеводородов от породы, а полимеры делают воду более вязкой, позволяя более равномерно выталкивать нефть из пласта к добывающим скважинам.

«Газпромнефть» уже использовала ПАВ-метод на Западно-Салымском месторождении. Пока для закачки использовалась чистая вода, коэффициент извлечения нефти удавалось повысить на 17%, с использованием ПАВ он вырос до 69%. Это означает, что можно уверенно продолжать вести добычу нефти на месторождениях, которые до последнего времени считались истощенными. Но «Газпромнефти» ПАВ-метод применила впервые, а вот опыт CNNC намного больше — они реализовали метод уже на 20 месторождениях, что делает его одним из мировых флагманов этого направления. Разумеется, на разных месторождениях и результаты применения ПАВ-метода дают разные результаты, но у китайской компании уже появилась собственная статистика — коэффициент извлечения нефти в среднем вырастает на 25%. Поэтому предварительная оценка — при полномасштабной реализации проектов ПАВ-полимерного заводнения на текущих активах Газпром нефти дополнительная добыча нефти может достичь 172 млн тонн. На месторождениях, которые считаются истощенными, дополнительно добыть 1,3 млрд. баррелей нефти — это было бы прекрасным результатом объединения усилий Научно-технического центра «Газпром нефти» с CNPC.