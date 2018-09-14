Терминалы Дальнего Востока для перевалки угля: планы и реальная работа

Владивосток, , 02:38 — REGNUM В ходе одного из заседаний Восточного экономического форума заместитель министра транспорта РФ, руководитель Росморречфлота Ю. Цветков сообщил, что к 2024 году мощности морских терминалов Дальнего Востока для перевалки угля могут вырасти на 100 млн. тонн. Эти показатели заложены в план комплексной модернизации расширения транспортной инфраструктуры, который Министерство транспорта разработало по указанию президента РФ.

Документ представляет собой перечень приоритетных для развития транспортной инфраструктуры России проектов, чей выбор производился как Минтрансом, так и другими регуляторами. План проходил двухэтапную проверку, в ходе которой анализировалось то, как каждый проект укладывается в идеологию указов президента, какие ресурсы необходимы для реализации, какой эффект ожидается от внедрения. На втором этапе производилось ранжирование проектов по их значимости для экономики РФ. В целом по прогнозам Минтранса РФ, объем перевалки грузов через порты Дальнего Востока к концу 2018 г достигнет 200 млн. т. Рост объемов перевалки по сравнению с 2017 г составит 3,6%.

Для развития Дальнего Востока на втором месте по значимости после модернизации и развития энергетики, безусловно, находится решение транспортного развития самого удаленного от европейской части страны региона. 20 августа Минтранс презентовал свой план, предусматривающий финансирование совершенствование и модернизацию транспортной инфраструктуры на территории всей России на период до 2024 года. Для развития региона требуются огромные затраты, быстрее всего прибыль можно получать, реализуя проекты, связанные с добычей полезных ископаемых, без наличия транспортной инфраструктуры реализовать их невозможно.

Правда, на официальном сайте министерства в разделе «Документы» он все еще не появился — не исключено, что сейчас происходит стадия дальнейшего согласования с теми самыми неназванными «другими регуляторами». Под этим названием, скорое всего, укрыто название «Министерство финансов», поскольку бюджетное финансирование плана, разработанного Минтрансом, составляет 3,1 трлн. рублей, а Минфин считает, что нужно уложиться в 1,0 трлн. Остается заметить, что Минтранс разработал проект плана на основании прямого распоряжения, содержащегося в майском послании президента России. Остается только надеяться, что дискуссия двух министерств одного правительства не продлится слишком долго, а РЖД, государственные и частные корпорации приступят к работе по строительству дорог раньше, чем будет завершено межведомственное сражение. Угольные частные компании расширяют дальневосточные морские порты, РЖД вкладывается в модернизацию БАМа и Транссиба, «Газпром» расширяет речной порт города Свободный для обеспечения строящегося газоперерабатывающего завода, министерства — разрабатывать и согласовывать планы.