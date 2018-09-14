«Роснефть» обеспечивает корабелов новыми заказами

Большой Камень, Приморский край, , 02:35 — REGNUM 11 сентября на сайте «Роснефти» появилось сообщение о том, что в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения между «Судостроительным комплексом «Звезда» и южнокорейской компанией Samsung Heavy Industries, в котором определены условия создания совместного предприятия.

СП создается с целью организации строительства на ССК «Звезда» арктических челночных нефтеналивных танкеров дедвейтом от 42 до 120 тысяч тонн, по условиям соглашение СП должно быть создано до конца текущего года. Корейская сторона обеспечит передачу ССК «Звезда» технические спецификации, документацию базового и детального проекта судов, окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации. Пока нет детальной информации о локализации строительства таких танкеров — решения о том, смогут ли российские предприятия обеспечить поставки необходимых материалов и оборудования может появиться только после передачи всей перечисленной документации российской стороне. В соглашении указано, что SHI обеспечит подготовку российских специалистов на своих предприятиях в Корее и это будет не менее ценным вкладом, чем передача технологий. На верфях SHI построено 39% действующих в мировом океане челночных танкеров, из 12 танкеров арктического класса SHI построила 10.

Интерес «Роснефти» к этому проекту очевиден — она уже ведет и намерена увеличить добычу нефти на месторождениях арктического шельфа, строительство танкеров на российском заводе обеспечит выполнение выдвинутого правительством России требования о том, чтобы на трассах Севморпути использовались суда только под российским флагом. Помимо самой «Роснефти» несколько лицензионных участков на шельфе выделены для «Газпрома» и его дочерней «Газпром нефти», так что предстоящий на «Звезде» выпуск танкеров сразу окажется весьма востребован. Крупнейший в России судостроительный комплекс все увереннее движется к очевидной цели — обеспечить себя гарантированными заказами на несколько лет вперед. Остается припомнить, что еще одним акционером ССК «Звезда» является «Газпромбанк», для владельца которого актуально и строительство танкеров-газовозов, которые также имеется в ассортименте Samsung Heavy Industries. Впрочем, Восточный экономический форум-2018 продолжается, и нам остается внимательно следить за новостями.