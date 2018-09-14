«Газпром» обжалует проукраинское решение шведского суда

Москва, , 02:56 — REGNUM Решение шведского суда по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» будет обжаловано, сообщили в пресс-службе российской компании.

«В то же время сегодня [13 сентября] шведский суд удовлетворил просьбу «Нафтогаза Украины» об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. «Газпром» намерен добиваться пересмотра этого решения», — сообщили в «Газпроме».

Напомним, предметом спора между поставщиком российского газа «Газпромом» и покупателем «Нафтогазом» являются $2,56 млрд, которые якобы Москва должна Киеву. Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза», которое российская сторона обжаловала в апелляционном суде. Решение арбитража было отменено.

Кроме того, 13 сентября английский суд отменил решение об аресте активов «Газпрома» на территории Англии и Уэльса на условиях обязательств компании не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по вышеуказанному делу.

В этот же день, как ранее сообщало ИА REGNUM, апелляционный суд Швеции отменил решение, запрещавшее принудительное взыскание активов «Газпрома» на сумму $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

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