ВЭФ-2018 дарит надежду на строительство моста через реку Лена

Владивосток, , 02:32 — REGNUM С полей Восточного экономического форума пришла новость, которая позволяет надеяться на то, что руководство России сможет вернуться к проектам развития Якутии и Магаданской области.

Речь идет о подписании Якутией и китайской государственной компанией CRCC, Сhina Railway Construction Corporstion меморандума о строительстве мостового перехода через реку Лена. Врио главы Якутии Айсен Николаев дал по этому поводу такой комментарий: «Если мы сможем договориться, и под проект будут выделены федеральные гранты, то строительство может начаться в ближайшем будущем». Мост, предварительная сметная стоимость которого составляет около 60 миллиардов рублей, станет окончанием Амуро-Якутской магистрали, крупнейшего железнодорожного проекта России последних лет. АЯМ начали возводить еще в годы существования СССР, но тогда справиться с проектом в полном объеме так и не смогли, хотя постановлений и резолюций по этому поводу было более десятка, а первые попытки строительства были предприняты еще в 30-е годы прошлого века. В июле этого года «Железные дороги Якутии» получили 1,9 миллиарда рублей из федерального бюджета на окончание строительства на участке от Томмота до Нижнего Бестяха — поселка на противоположном от Якутска берегу реки Лена. Глава Якутии тогда заявил, что закончить строительство пути и расширение станции в Нижнем Бестяхе удастся до конца текущего года. Следовательно, начало переговоров с потенциальными китайскими партнерами начинается в очень удачный момент — Якутия способна обеспечить железнодорожную поставку всех необходимых материалов и техники к месту будущего строительства. Строительство моста будет означать, что южная и центральная часть Якутии перестанет быть «сухопутным островом» и получит надежную связь со всей Россией. Только экономия средств на «северном завозе», который приходится осуществлять по Северному морскому пути и рекам способна обеспечить возврат инвестиций, но, если подходить к развитию вдоль маршрута АЯМ комплексно, это будет далеко не самым важным. Даже сейчас, когда геологоразведочные работы выполнены далеко не полностью, вдоль трассы выявлено более сотни перспективных месторождений полезных ископаемых, разработка которых станет осуществима после запуска железной дороги в штатном режиме.

Кроме того, после окончания строительства моста через Лену появляется возможность вернуться, наконец, к реализации заявленного уже несколько лет назад плану строительства железной дороги Якутск — Мома — Магадан, начало реализации которого было намечено на 2016 год. Для Колымского края этот проект может стать настоящей «мирной революцией», которая позволит спасти эту территорию от продолжающегося многие годы оттока населения. Нет проектов развития — нет работы — нет перспектив — «надо ехать» — эту логическую цепочку может прервать только появления проектов развития огромного региона. Окончание строительства Усть-Среднеканской ГЭС, которое ведет компания РусГидро будет означать появление на реке Колыма мощнейшего энергетического кластера, строительство железной дороги откроет возможности мощного развития огромной территории региона.