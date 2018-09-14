НОВАТЭК детализирует проект «Арктик СПГ-2»

Владивосток, , 02:28 — REGNUM Оценки событиям, происходящим на Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ), дают и зарубежные наблюдатели. 11 сентября Reuters опубликовал заметку вот с таким заголовком: «Новатэк надеется на скорую сделку с японской JOGMEC по Арктик СПГ-2». Действительно, 9 сентября на ВЭФ НОВАТЭК и японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам подписали «Меморандум об изучении сотрудничества по проекту «Арктик СПГ-2», вот только слово «надежда» в нем отсутствует.

Меморандум не обязывает ни одну из сторон к подписанию контракта — НОВАТЭК не имеет ничего против того, чтобы японская государственная компания приняла участие в детальной разработке проекта, JOGMEC не против оценить, насколько интересен может быть проект для нее. Меморандум не мешает НОВАТЭКу продолжать переговоры по участию в проект «Арктик СПГ-2» с Saudi Aramco на основании двустороннего меморандума, подписанного еще зимой этого года. Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа никуда не торопится — вне зависимости от переговоров с кем бы то ни было, в настоящее время компания ведет подготовку проектной документации проекта. Проект весьма масштабен, в нем несколько условных «секторов» — геологоразведка, проект разработки Утреннего месторождения на Гыданском полуострове, техническая часть самого завода по сжижению газа, логистическая часть, коммерческая. Время принятия окончательного решения о том, какой именно партнер (или партнеры) войдет в проект, еще не настало.

А вот у Саудовской Аравии и у Японии ситуация куда как более напряженная. Саудовская Аравия — мировой лидер по объемам добычи и продажи нефти, но вот в продажах природного газа это государство не участвует, его Саудовской Аравии самой не хватает. Причины — климат и стремительно растущее население и отсутствие крупных месторождений газа. Нефть есть, с газом — природа решила иначе. Традиционный поставщик газа в регионе был — Катар. Тот самый, с которым некоторое время назад Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения, а возглавляемая ею коалиция арабских государств начала экономическую блокаду. В том же регионе есть еще один обладатель крупнейших запасов природного газа — Иран, но это государство «по совместительству» является главным геополитическим противником Саудовской Аравии. Да, конечно, продолжается строительство сразу нескольких заводов по сжижению природного газа на территории США, но СПГ из «сланцевого» газа будет дороже, чем газ с Ямала при схожих транспортных расходах. Потому и не боятся сибирских морозов специалисты из Саудовской Аравии, поэтому и вникают в детали проекта «Арктик СПГ-2».

Япония после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» закрыла все свои 54 атомных энергетических реактора и стремительно вышла в мировые лидеры по импорту СПГ. Несколько реакторов за минувшие с 2011 года были запущены снова, но ситуация для Японии не изменилась — ее энергетика и экономика крайне зависима от регулярности поставок СПГ. Конечно, участие японских компаний в проекте «Сахалин-2» снижает остроту ситуации, но не решает японские проблемы полностью. При этом в регионе у Японии есть два стратегических конкурента — Китай и Южная Корея. В 2019 году будет закончено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», готовится к реализации проект поставок в Китай российского газа с дальневосточных месторождений (проект «Сила Сибири-3»), Китай наращивает поставки трубопроводного газа из Туркмении и Казахстана — и это становится все более весомым конкурентным преимуществом Китая. Неожиданно активно начался процесс восстановления отношений между Северной и Южной Кореей — и вот уже в рамках ВЭФ-2018 начинаются переговоры о поставках российского газа в обе части Корейского полуострова. Закончится эти переговоры удачно — и Япония окажется в полностью проигрышной ситуации. Путь спасения — вхождение в проект «Арктик СПГ-2», причем на максимально большую долю, чтобы за счет инвестиций добиться снижения цены поставок арктического СПГ.

Reuters — безусловно, авторитетное издание, однако со словом «надеяться» по отношению к НОВАТЭКу оно явно погорячилось. Поведение НОВАТЭКа описывается иначе — спокойное, уверенное ожидание от потенциальных партнеров максимально выгодных предложений.