Для выполнения соцобязательств Ижевску нужно сократить расходы на 120 млн

Ижевск, , 00:46 — REGNUM По состоянию на 1 августа бюджет Ижевска исполнен на 57%. Об этом заявил в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальной политике замглавы администрации — начальник управления финансов Павел Новгородцев, сообщили ИА REGNUM в муниципалитете.

По его словам, для выполнения всех социальных обязательств необходимо сократить расходы на 119,5 млн рублей.

Для оптимизации бюджета был проведен анализ и выявлены средства, сэкономленные по итогам проведения торгов, а также предусмотренные на еще не проведенные мероприятия.

«Бюджет действительно сложный, но при этом нельзя сокращать расходы по социально значимым мероприятиям», — подчеркнула глава комиссии Фания Федорова.

И.о. замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков представил проект слияния Управления дошкольного образования и воспитания с Управлением образования. Он уточнил, что реорганизация поможет снизить расходы на содержание управленческого аппарата, а высвободившиеся средства можно направить на ремонт школ и детских садов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, процесс реорганизации двух управлений планируется завершить в начала 2019 года.

В настоящее время 188 дошкольных учреждений и 111 образовательных организаций управляют 17 юридических лиц — два управления в структуре администрации Ижевска, 12 централизованных бухгалтерий, два методических и ресурсный центры.

После слияния останется четыре организации: департамент образования, централизованная бухгалтерия, ресурсный и методический центры.

«Все процессы, связанные с реорганизацией системы управления образованием, никак не скажутся на деятельности школ и детских садов. Они будут работать в прежнем режиме, штатная численность сотрудников учреждений сохранится», — заверяла глава Управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова.

В итоге реорганизации высвободится 10 зданий общей площадью 5,8 тыс. кв метров, часть помещений будет перепрофилирована, часть — передана на торги. При этом будут сокращены 9 сотрудников в структурных подразделениях администрации города и 121 человек в централизованных бухгалтериях. В результате экономия фонда оплаты труда составит 55,7 млн рублей, из которых 34,2 млн — средства бюджета Удмуртии, 21,5 млн рублей — из бюджета города.