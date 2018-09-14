В Казахстане пообещали повысить пенсию в 2019 году

Астана, , 00:06 — REGNUM С 1 января 2018 года средний размер пенсии в Казахстане составит 87 243 тенге ($232 млн), сообщает 13 сентября издание Bnews со ссылкой на и. о. министра финансов республики Берика Шолпанкулова.

По его словам, минимальный размер пенсии составит 36 108 тенге ($96,19), средний размер базовой пенсии — 27 732 тенге ($73,88). Министр также рассказал о социальных расходах будущего трехлетнего бюджета. Расходы социального блока составят 15,4 трлн тенге ($41 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2018 года в Казахстане более 15 тыс. лиц пенсионного возраста не получают пенсии. Это связано с тем, что для получения выплат гражданину Казахстана нужно написать заявление.

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