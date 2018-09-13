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IEA: Мировая добыча нефти превысила 100 млн баррелей в день

Экономика

Основной рост добычи пришелся на США, Саудовскую Аравию и Россию

IEA: Мировая добыча нефти превысила 100 млн баррелей в день
Нефтяная вышка в Персии. 1909

Париж, 13 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  Международное энергетическое агентство (IEA) сообщает о рекордном росте добычи нефти в мире, 13 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно отчету IEA, в августе глобальная добыча нефти достигла 100 миллионов баррелей в день. Основной рост добычи пришелся на США, а также несколько стран ОПЕК, в том числе Саудовскую Аравию и Россию.

При этом рост добычи почти не снижает цены на энергоносители — мировой спрос на нефть также растет, и IEA прогнозирует его серьезное увеличение в последнем квартале 2018 года и в 2019 году.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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