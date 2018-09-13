Семья обвиняемого во взрыве газа в Ижевске получила жилищный сертификат

Ижевск, , 23:36 — REGNUM Все семьи, лишившиеся жилья в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ижевске, который произошел в ноябре 2017 года, получили сертификаты на покупку новых квартир. Об этом заявил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

По его словам, последний сертификат был выдан 13 августа, до настоящего момента 31 семья купила 34 жилых объекта на общую сумму 77,596 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения взамен утраченного в результате ЧС и о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки выданы 32 семьям на сумму более 85 млн рублей, в том числе семье Копытовых, в которой жил обвиняемый во взрыве», — сказал Семенов.

Он добавил, что в настоящее время семья предполагаемого виновника ищет квартиру для дальнейшей покупки с помощью жилищного сертификата.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение одного из подъездов панельного жилого дома по улице Удмуртской. Основной версией происшествия называли взрыв бытового газа. В результате происшествия погибли семь человек. Полностью были разрушены восемь квартир.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В рамках расследования задержали сына хозяйки одной из квартир в рухнувшем подъезде. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). По версии следствия, обвиняемый наполнил квартиру газом, поскольку имел хроническое расстройство психики и слышал голоса соседей. В марте 2018 года на время расследования уголовного дела его перевели в психиатрический стационар. В августе расследование было завершено, следствие попросило суд направить обвиняемого на принудительное лечение.

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Для покупки жилья пострадавшим из бюджета Удмуртии было выделено 133 млн рублей. Средства планировалось выделять в соответствии с площадью утраченного жилья при стоимости 1 кв. метра в размере 45 тыс. рублей. В апреле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 57,75 млн рублей выделяется из резервного фонда правительства РФ Минстрою России также для покупки жилья пострадавшим от взрыва семьям.

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