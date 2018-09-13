За семь месяцев производство одежды в Казахстане сократилось на 2,3%

Астана, , 23:04 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года объем производства одежды в Казахстане составил 18,9 млрд тенге ($50,35 млн), что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 13 сентября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем производства одежды в Алма-Атинской области сократился на 15,7%, до 3,6 млрд тенге ($9,59 млн), в Алма-Ате — на 5,7%, до 2,6 млрд тенге ($6,93 млн) и в Карагандинской области — на 4,5%, до 2,2 млрд тенге ($5,86 млн). Стоимость одежды в республике возросла на 6%.

Напомним, в августе в Туркестанской области Казахстана открылся казахстанско-китайский завод по переработке термопластика в штапельное волокно, которое используется для производства пряжи и натканных материалов.

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