Белоруссия предложила Узбекистану совместно осваивать рынки Афганистана

Ташкент, , 23:01 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Узбекистану совместно осваивать рынок Афганистана, сообщает 13 сентября издание «Подробно.uz».

Лукашенко отметил, что Белоруссия заинтересована в экспорте продукции в Афганистан, но только при поддержке Узбекистана.

«Давайте вместе пойдем и поможем афганцам. Они это оценят, им все нужно», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан. По итогам переговоров стороны заявили о намерении увеличить товарооборот между странами до $1 млрд.

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