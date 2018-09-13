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Белоруссия предложила Узбекистану совместно осваивать рынки Афганистана

Экономика

Белоруссия заинтересована в экспорте продукции в Афганистан

Ташкент, 13 сентября 2018, 23:01 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Узбекистану совместно осваивать рынок Афганистана, сообщает 13 сентября издание «Подробно.uz».

Лукашенко отметил, что Белоруссия заинтересована в экспорте продукции в Афганистан, но только при поддержке Узбекистана.

«Давайте вместе пойдем и поможем афганцам. Они это оценят, им все нужно», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан. По итогам переговоров стороны заявили о намерении увеличить товарооборот между странами до $1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Белоруссия планируют увеличить товарооборот до $1 млрд

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Экономика Узбекистана
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