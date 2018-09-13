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Volkswagen прекращает производство «жуков» в США

Экономика

New Beetle выпускается с 1998 года

Volkswagen прекращает производство «жуков» в США
1000-й Volkswagen. 1946

Детройт, США, 13 сентября 2018, 22:43 — REGNUM  Американское подразделение Volkswagen объявило о прекращении производства модели Beetle — обновленной версии легендарного «жука», 13 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению автопроизводителя, полное прекращение производства «жука» в Соединенных Штатах планируется с 2019 года. Компания не имеет «немедленных планов по замене» модели.

Автомобиль Volkswagen Käfer, получивщий прозвище «жук» из-за характерного внешнего вида, выпускался с 1938 по 2003 год и до сих пор считается самым массовым автомобилем в истории. Volkswagen New Beetle выпускается с 1998 года.

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