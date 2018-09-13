За семь месяцев инвестиции в здравоохранение Казахстана выросли на 55%

Ташкент, , 22:40 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги составил 50,6 млрд тенге ($134,8 млн), что на 54,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 13 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Рост объемов инвестиций в данный сектор стал рекордным за последние пять лет. В 2015 и 2016 году был зафиксирован спад на 27 и 24,7% соответственно. Наибольший объем инвестиций в здравоохранение наблюдается в Алма-Атинской области — 10,8 млрд тенге ($28,8 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев совокупный объем инвестиций в основной капитал в Казахстане вырос на 34%, до 5,5 трлн тенге ($15,21 млрд).

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