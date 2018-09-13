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Антон Силуанов провёл переговоры с министром энергетики США

Экономика

Стороны заявили о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном

Антон Силуанов провёл переговоры с министром энергетики США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Москва, 13 сентября 2018, 21:53 — REGNUM  Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и министр энергетики США Рик Перри на встрече в Москве 13 сентября обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщил журналистам представитель главы Минфина.

Как отмечается, с обеих сторон была подчёркнута необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса вопреки имеющимся трудностям в двусторонних отношениях.

Напомним, ранее сегодня Рик Перри также провёл переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. На пресс-конференции по итогам встречи американский министр заявил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также санкции в случае продолжения реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Новак прокомментировал заявление США о санкциях против Nord Stream 2

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Российско-американские отношения
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