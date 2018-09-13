Антон Силуанов провёл переговоры с министром энергетики США

Москва, , 21:53 — REGNUM Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и министр энергетики США Рик Перри на встрече в Москве 13 сентября обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщил журналистам представитель главы Минфина.

Как отмечается, с обеих сторон была подчёркнута необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса вопреки имеющимся трудностям в двусторонних отношениях.

Напомним, ранее сегодня Рик Перри также провёл переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. На пресс-конференции по итогам встречи американский министр заявил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также санкции в случае продолжения реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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