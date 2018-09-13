За восемь месяцев горячая вода в Казахстане подорожала на 6%

Астана, , 22:19 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2018 года средняя стоимость холодной воды в Казахстане составляла 74,3 тенге (13,6 рубля) за кубометр, что на 3,7% больше, чем 1 сентября 2017 года. Об этом 13 сентября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Средняя стоимость одного кубометра горячей воды составила 235,2 тенге (43,05 рубля), что на 6,1% больше, чем годом ранее. Стоимость услуг по водоотведению выросла на 2,5%, до 48 тенге (8,79 рубля) за кубометр.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года стоимость жилищных услуг, водо-, газо‑ и электроснабжения увеличилась на 7,3% по сравнению с апрелем 2017 года. Расходы на содержание жилья за тот же период выросли на 6,7%, до 27,35 тенге (5,16 рубля по курсу на 14 мая) за квадратный метр.

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