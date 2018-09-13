General Motors отзывает 1,2 млн автомобилей по всему миру

Детройт, США, , 22:08 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors отзывает 1,205 млн пикапов и внедорожных грузовых автомобилей по всему миру, 13 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению GM, отзыв касается автомобилей марок Chevrolet, GMC и Cadillac 2015 года выпуска, в том числе 1,02 млн, проданных в Соединенных Штатах.

Отзыв связан с проблемой в программном обеспечении модуля рулевого управления, которая может являться причиной аварий на малых скоростях.

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