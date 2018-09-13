Узбекистан и Белоруссия планируют увеличить товарооборот до $1 млрд

Ташкент, , 22:14 — REGNUM Межправительственная комиссия по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией должна увеличить товарооборот между странами до $1 млрд. Об этом стало известно 13 сентября по итогам переговоров между главами Белоруссии и Узбекистана Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым, сообщает 13 сентября издание «Подробно.uz».

Стороны также договорились наладить межрегиональные связи и нарастить кооперацию в машиностроении, текстильной, пищевой промышленности и по другим направлениям. Рассмотрен вопрос сотрудничества при строительстве АЭС в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Белорусский увеличился более чем в три раза и достиг $208 млн, в том числе $189 млн (90,8%) — белорусский экспорт.

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