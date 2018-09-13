Банк «Ипак Йули» в 2018 году профинансировал малый бизнес на $13 млн

Ташкент, , 21:30 — REGNUM В Узбекистане акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» (Шелковый путь) с начала года осуществил финансирование 100 проектов в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства на общую сумму 12,88 миллионов долларов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе банка.

Финансирование проектов осуществлялось в соответствии с постановлением президента Узбекистана «О мерах по реализации проекта «Поддержка развития малого бизнеса и частного предпринимательства».

Займы предпринимателям предоставлялись за счет кредитных средств, выделенных АИКБ «Ипак Йули» Азиатским банком развития (АБР) для открытия кредитной линии в размере 38 миллионов долларов.

В банке также сообщили, что по итогам периода с конца мая 2017 года, «то есть, с даты наступления эффективности кредитной линии, было осуществлено финансирование 19 проектов на общую сумму пять миллионов долларов».

«Таким образом, с начала наступления эффективности кредитной линии 29 мая 2017 года было профинансировано 119 проектов на общую сумму 17,88 миллионов долларов. Ожидается, что до конца текущего года за счет данной кредитной линии будет профинансирован еще ряд проектов на сумму около двух миллионов долларов», отметил собеседник агентства.

Целью открытия кредитной линии является создание благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане путем расширения кредитования, дальнейшего стимулирования микрофинансирования и увеличения кредитных ресурсов коммерческих банков, отметили в банке.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с 1995 по 2018 год АБР выделил Узбекистану $6,3 миллиарда долларов для реализации 65 проектов. Банк выделяет средства на жилищное строительство в сельской местности, на развитие инфраструктуры водоснабжения и другие проекты.