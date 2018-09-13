Кредиторов Украины обвинили в неэффективном использовании кредитов

Киев, , 21:15 — REGNUM Партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман напомнил об ответственности международных кредиторов за неэффективное использование кредитных средств правительствами Украине. Об этом Найман написал 13 сентября на своей странице в Фейсбуке.

«Международные институты, отвечающие за международную помощь, также виноваты в ее неэффективности — они слишком мало и слишком плохо требуют от элит реальных реформ. Советы международных экспертов в основном сводятся к техническим вопросам — как понизить инфляцию, улучшить платежный баланс и сократить бюджетный дефицит. И все в основном за счет сокращения государственных расходов, а также повышения налогов и коммунальных расходов. Эти меры действительно позволяют сбить жар. Но причину болезни — экстрактивные институты — они не лечат. И через некоторое время стране требуется новая помощь из-за вороватых элит», — отметил Найман.

Он также выразил уверенность в том, что правительство Украину в ближайшее время получит кредит от Международного валютного фонда, «который поможет стране дотянуть до президентских выборов».

Кроме того, лидер партии «Гражданская сила» Загид Краснов считает, что правительство Украины не сможет избежать дефолта, поскольку чиновники не вкладывали кредитные средства в создание новых рабочих мест и развитие экономики. Об этом Краснов заявил 13 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

«Да, будет дефолт, если высидите, ничего не делаете, а только рассчитываете на новый транш МВФ… У нас есть огромные возможности получить не миллиард транша, у нас есть огромные возможности получать десятки миллиардов», — сказал Краснов.

Он призвал правительство создать благоприятные условия для развития бизнеса, в частности не собирать налоги наперед, гарантировать право собственности. Краснов напомнил, что по оценкам украинского правительства ежегодно бюджет Украины теряет до 4 млрд долл только от коррупции на таможне.

«А когда берут деньги на проедание, как говорит премьер Владимир Гройсман, это путь в никуда, к краху, к дефолту. Тогда премьер-министру надо было задать вопрос: почему вы берете деньги на проедание, почему вы берете деньги и не создаете новые рабочие места с достойной заработной платой, чтобы наши заробитчане не убегали за границу? Это говорит о непрофессионализме нашего правительства. По их подходу к работе их можно назвать временщиками», — добавил Краснов.

При этом он напомнил, что многие развитые страны имеют внешние долги, которые превышают объемы внутреннего валового продукта.

«Посмотрите на экономику европейских стран, не только европейских. Все имеют внешние и государственные долги в несколько сот процентов. У нас государственный долг — 75% от ВВП. Если взять Японию — крутая, развитая страна, третья экономика в мире. У нее долг 260% от ВВП, в 2,5 раза больше чем ВВП. У Америки — 106%, на 6% больше чем ВВП», — пояснил Краснов.

Как сообщалось, 8 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина самостоятельно не может погасить внешние долги. По его словам, Киев вынужден выходить на внешние рынки и сотрудничать с МВФ, чтобы избежать дефолта.

«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты… Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов», — считает Гройсман.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыла миссия МВФ. Международные кредиторы требует, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.