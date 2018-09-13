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Новак прокомментировал заявление США о санкциях против Nord Stream 2

Экономика

Россия не препятствует импорту американского сжиженного газа в Европу, заявил министр энергетики

Новак прокомментировал заявление США о санкциях против Nord Stream 2
Иллюстрация: Gazprom.ru
Северный Поток-2

Москва, 13 сентября 2018, 21:07 — REGNUM  Москва обеспокоена возможным ведением Вашингтоном санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам состоявшихся 13 сентября переговоров с американским коллегой Риком Перри.

Российский министр отметил, что «Северный поток — 2» является абсолютно конкурентоспособным проектом, в котором заинтересованы европейские потребители.

Он также подчеркнул, что Россия уверена в поставках своего газа в Европу и при этом не препятствует импорту сжиженного газа из США.

Кроме этого, Новак сообщил, что в ходе переговоров с Перри предложил американской стороне рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда для разработки и реализации энергопроектов.

Напомним, ранее сегодня министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также санкции в случае продолжения реализации проекта «Северный поток — 2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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