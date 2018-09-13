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В Goldman Sachs назвали нового финансового директора и президента

Экономика

Финансовая суперкорпорация меняет руководство

Нью-Йорк, США, 13 сентября 2018, 21:31 — REGNUM  Goldman Sachs Group объявила о крупных перестановках в руководстве, 13 сентября передает агентство Reuters.

Финансовым директором корпорации назначен Стивен Шерр, он сменит на посту Мартина Чавеса. Президентом и управляющим директором назначен Джон Уолдрон.

Уточняется, что Уолдрон займет пост с 1 октября, Шерр — с 5 ноября. Чавес сохранит пост вице-президента корпорации и со-руководителя отдела ценных бумаг.

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