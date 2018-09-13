Казахстан и Турция планируют увеличить товарооборот в 2,5 раза

Анкара, , 21:25 — REGNUM В ближайшем будущем товарооборот между Казахстаном и Турцией достигнет $5 млрд, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев отметил, что в настоящее время в Казахстане работает более 1800 предприятий с участием турецкого капитала. В 2017 году товарооборот между странами составил $2 млрд.

Напомним, по итогам визита Нурсултана Назарбаева в Турцию были подписаны коммерческие соглашения на общую сумму $2 млрд. 13 сентября в Анкаре между Казахстаном и Турцией состоялась встреча на высшем уровне.

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