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Рубль резко упал на фоне новостей о санкциях США из-за «дела Скрипалей»

Экономика

Курсы доллара и евро резко подросли на непродолжительное время, после чего вернулись к прежним значениям

Рубль резко упал на фоне новостей о санкциях США из-за «дела Скрипалей»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 13 сентября 2018, 20:51 — REGNUM  Курс рубля 13 сентября начал резкое снижение после новостей о подготовке США нового пакета санкций против России в связи с делом об отравлении в Солсбери.

За короткое время курс доллара вырос почти на 75 копеек — до 68,95 рубля, курс евро поднялся более чем на 79 копеек — до 79,65 рубля.

Рост курс был непродолжительным, и вскоре доллар опустился до 68,5 рубля, евро — до 79,9 рубля.

Напомним, ранее сегодня помощник госсекретаря США Маниша Сингх сообщила, что Вашингтон к ноябрю готовит второй пакет «жёстких» санкций против России. По её словам, санкции связаны с тем, что Москва не дала согласия на проведение инспекции на объектах, связанных с программой химического оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп: В ноябре 2018 года США введут новые «жесткие» санкции против России

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