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Пилоты Ryanair проведут забастовку в пяти странах

Экономика

Забастовка состоится 28 сентября и будет продолжаться 24 часа

Пилоты Ryanair проведут забастовку в пяти странах
Blake Guidry
Пилоты

Дублин, 13 сентября 2018, 20:29 — REGNUM  Профсоюзы пилотов ирландской авиакомпании Ryanair в Бельгии, Испании, Нидерландах, Португалии и Италии объявили о забастовке, 13 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению профсоюзов, забастовка состоится 28 сентября и будет продолжаться 24 часа. В случае, если требования пилотов, касающиеся условий труда и зарплат, не будут удовлетворены, профсоюзы готовы повторять забастовку ежемесячно.

Забастовка в пяти странах угрожает Ryanair отменой большинства из 2500 суточных рейсов авиакомпании в Европе.

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