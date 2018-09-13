Госдеп США оценивает потери РФ от санкций в «десятки миллиардов долларов»

Вашингтон, , 19:47 — REGNUM В Вашингтоне счиают, что односторонние санкции США в совокупности обошлись России в «десятки миллиардов долларов». Об этом 13 сентября заявила помощник госсекретаря США Маниша Синг, передаёт РИА «Новости».

По её словам, данная оценка ещё не учитывает «более широкое воздействие» на российские государственные сектора и в целом «эффект охлаждения» относительно перспектив экономики России.

Читайте также: Экономика России выдержит возможные санкции США — Moody’s

Ранее сегодня министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Александром Новаком заявил о намерении США ввести дополнительные санкции против российского энергетического сектора, а также санкции в случае продолжения реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин США объяснил введение санкций по КНДР против российской компании