Сеул, 13 сентября 2018, 21:30 — REGNUM Недвижимость в столице Южной Кореи — Сеуле — продолжает расти в цене уже несколько недель, причём рекордными темпами. По информации южнокорейского издательства Чосон Ильбо, только за первую неделю сентября цены выросли в среднем на 0,47%, а в некоторых районах города — на 0,6%.Правительство республики принимает меры по сдерживанию скачков цен: так, например, было объявлено о планах постройки 300 000 новых квартир в Сеуле, однако должного эффекта это не возымело. Особенно быстро растёт в цене жильё в северной части города, считающейся наиболее престижной и дорогой. Примечательно, что недвижимость в отдалённых городах, напротив, дешевеет. Южнокорейские эксперты полагают, что причиной роста цен является желание людей обзавестись собственной недвижимостью на перегретом спекулятивном рынке, что приводит к ещё большему удорожанию. Впрочем, ситуация может измениться уже на следующей неделе, когда правительство объявит о новых мерах.
Цены на недвижимость в Сеуле растут рекордными темпами
Правительство Кореи намерено построить 300 тысяч квартир, но цены на жильё продолжают расти уже несколько недель
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