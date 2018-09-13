Идея проведения в СКФО экономического форума получила поддержку

Москва, , 18:53 — REGNUM Полпред президента РФ в СКФО анонсировал проведение в округе Северо-Кавказского экономического форума. Вопрос о возможности реализации этого масштабного проекта поднял в ходе встречи депутатов Госдумы с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По словам депутата, проведение на Северном Кавказе масштабного экономического форума по типу дальневосточного или сочинского было бы очень полезно для региона. Отметив, что такая идея уже обсуждалась 15 августа, когда Владимир Путин посетил молодежный образовательный форум «Машук-2018», Матовников сообщил, что она получила одобрение президента, пишет «Экономика сегодня».

По данным издания, в настоящее время документы о проведении Северо-Кавказского экономического форума осенью 2019 года направлены на рассмотрение.

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