Россия ограничила ввоз продукции белорусской птицефабрики «Рассвет»

Москва, , 18:49 — REGNUM Россельхознадзор выявил в продукции белорусских предприятий очередные грубые нарушения ветеринарно-санитарных требований России и Евразийского экономического союза, сообщает 13 сентября пресс-служба ведомства.

В частности, как уточняется, в мясе птицы производства ОАО Птицефабрика «Рассвет» были повторно обнаружены остатки кокцидиостатиков (декоквината). В этой связи Россельхознадзор принял решение о введении с 14 сентября временных ограничений на поставки продукции данного предприятия.

Кроме этого, режим усиленного лабораторного контроля введён в отношении продукции ещё четырёх белорусских предприятий. В мясе птицы ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» были выявлены сальмонеллы, в твороге витебского ОАО «Молоко» — превышение массовой доли бензойной кислоты, в говядине ООО «ЭкспортАльфаГрупп» — бактерии группы кишечной палочки, в продукции филиала по производству сыров ОАО «Рогачёвский МКК» — превышение массы натамицина на единицу площади поверхности сыра.

Напомним, неделей ранее Россельхознадзор также ввёл усиленный лабораторный контроль в отношении продукции ПУП «Брестские традиции», ОАО Птицефабрика «Рассвет», СООО «Старфуд» и Житковичского РАЙПО.

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