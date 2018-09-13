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Рахмон запустил в Таджикистане высокогорную ГЭС

Экономика

Электричеством будут обеспечены около 14 тысяч человек

Душанбе, 13 сентября 2018, 18:34 — REGNUM  В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана сегодня, 13 сентября, запущена одна из самых высокогорных гидроэлектростанций в мире. Президент страны в Мургабском сдал в эксплуатацию малую ГЭС «Таджикистан», сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее этот энергообъект назывался «Оксу», высота его плотины составляет 64 метра, а ширина — 12 метров, это единственная плотина в Таджикистане, оборудованная специальным сооружением для прохождения рыб. Проектная мощность станции составляет 1,5 КВт·ч. «Таджикистан» считается второй по высоте занимаемого места ГЭС в мире после малой гидроэлектростанции в Непале.

Модернизацию объекта профинансировал Германский банк развития (KfW), на что у него ушло 11 млн евро. Причем первоначальный проект предусматривал проектную мощность ГЭС в 800 КВт·ч, но немецкие специалисты изучили проект и решили, что мощность можно увеличить почти вдвое, на что банк дополнительно выделил 7 млн евро к предусмотренным ранее 4 млн евро.

Таким образом, электричеством будут обеспечены около 14 тысяч жителей Мургаба, которые до сегодняшнего дня испытывали трудности с доступом к электроэнергии.

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Энергетика Туркестана
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