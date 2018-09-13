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Назарбаев встретился с представителями крупного бизнеса Турции

Экономика

В переговорах приняли участие представители 25 турецких компаний

Астана, 13 сентября 2018, 18:58 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел с представителями крупного бизнеса Турции переговоры, в ходе которых обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает 13 сентября агентство «Казинформ».

В переговорах приняли участие представители 25 турецких компаний, которые формируют 15% экономики Турции. На встрече Назарбаев отметил, что Турция входит в десятку стратегических партнеров Казахстана.

Напомним, по итогам первой половины 2018 года товарооборот между Турцией и Казахстаном составил $820 млн. С 1991 года объем турецких инвестиций в экономику Казахстана составил более $3 млрд. За этот же период Казахстан инвестировал в Турцию $940 млн.

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Экономика Казахстана
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