Назарбаев встретился с представителями крупного бизнеса Турции

Астана, , 18:58 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел с представителями крупного бизнеса Турции переговоры, в ходе которых обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает 13 сентября агентство «Казинформ».

В переговорах приняли участие представители 25 турецких компаний, которые формируют 15% экономики Турции. На встрече Назарбаев отметил, что Турция входит в десятку стратегических партнеров Казахстана.

Напомним, по итогам первой половины 2018 года товарооборот между Турцией и Казахстаном составил $820 млн. С 1991 года объем турецких инвестиций в экономику Казахстана составил более $3 млрд. За этот же период Казахстан инвестировал в Турцию $940 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев и Эрдоган обсудили вопросы двустороннего сотрудничества