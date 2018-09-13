Россия может ограничить импорт животноводческой продукции Казахстана

Москва, , 18:57 — REGNUM Россельхознадзор может ввести ограничения на поставки животноводческой продукции из Казахстана, сообщили 13 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Ограничительные меры связаны с тем, что профильное ведомство Казахстана не обеспечивает полную прозрачность производства и поставок животноводческой продукции. Сопровождающие документы на продукцию не позволяют точно определить место происхождения сырья, что не исключает реэкспорт санкционных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа сотрудники Россельхознадзора выявили пять случаев обнаружения карантинных объектов в продукции, вывезенной из Казахстана.

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