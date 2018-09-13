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Владимирская компания обвинила мэрию Суздаля в присваивании 160 тыс. рублей

Экономика

Арбитражный суд рассматривает иск АО «Владимирская областная электросетевая компания» к администрации Суздаля

Суздаль, Владимирская область, 13 сентября 2018, 18:07 — REGNUM  Арбитражный суд Владимирской области 13 сентября провел очередное заседание по иску АО «Владимирская областная электросетевая компания» к администрации Суздаля. Компания пытается взыскать с мэрии почти 162 тысячи рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

«Акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компания» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к администрации города Суздаля Владимирской области о взыскании неосновательного обогащения в сумме 161 819 руб. 30 коп. за выполненные работы по техническому содержанию и ремонту уличного освещения», — говорится в документах суда.

Иск был подан в суд в мае 2018 года. Тогда он был принят в производство. 13 сентября объявлен перерыв в заседании.

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