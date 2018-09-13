Кадыров предложил провести Северо-Кавказский экономический форум в Чечне

Грозный, , 18:03 — REGNUM Лучшим местом для проведения Северо-Кавказского экономического форума может стать Чечня. Для мероприятия такого уровня нужна серьезная база, которая уже создана в республике. Такое мнение высказал глава региона Рамзан Кадыров, комментируя сообщения о планах провести осенью 2019 года на территории СКФО Северо-Кавказский экономический форум.

«Я глубоко изучил наши возможности, считаю, что в Чечне есть идеальные условия», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

По его словам, в регионе уже имеются конференц-залы и отели мирового уровня. В республике проложены транспортные магистрали, налажено надежное воздушное и автомобильное сообщение. Самое главное, в Чечне — высокий уровень безопасности, отметил чеченский лидер.

Как отметил Кадыров, решение о проведении экономического форума на Северном Кавказе — очень правильное. Такое масштабное мероприятие «станет серьезным стимулом для развития экономики» не только СКФО, но и всей России, привлечёт инвесторов из многих стран мира, считает глава Чечни.

Кадыров высказал слова признательности президенту РФ Владимиру Путину за такое внимание к Северо-Кавказскому региону и заверил, что власти региона смогут в сжатые сроки подготовиться к экономическому форуму.