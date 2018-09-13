Тамбовские фермеры получили 51 млн рублей господдержки на развитие хозяйств

Тамбов, , 17:44 — REGNUM Пять тамбовских сельхозпроизводителей получили сегодня, 13 сентября, сертификаты на господдержку на общую сумму 51 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Фермеры будут развивать производство яиц, ягод и фруктов.

В управлении сельского хозяйства Тамбовской области состоялось вручение сертификатов участникам подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 — 2020 годы.

Сертификаты фермерам вручил начальник регионального управления сельского хозяйства Александр Аксенов. Так, средства на развитие хозяйств мясного и молочного скотоводства получили пять сельхозпроизводителей. Один фермер будет развивать птицеводство яичного направления. Садоводством и ягодоводством с помощью средств федерального и областного бюджетов займутся три сельхозпроизводителя. Также господдержку получил сельскохозяйственный кооператив, который направит средства на реализацию проекта по переработке овощей и фруктов.

Общий объем государственной поддержки составил 51 млн рублей, из них 30 млн направлено на развитие материально-технической базы сельхозкооператива и 21 млн рублей — на поддержку начинающих фермеров.

Александр Аксенов поздравил грантополучателей и отметил, что господдержка направлена на увеличение производства сельхозпродукции в области и организацию дополнительных рабочих мест. Он также напомнил сельхозпроизводителям об ответственности за нецелевое использование государственных средств.

За весь период действия указанной выше региональной государственной программы сумма государственной поддержки составила более одного миллиарда рублей (с учетом средств, выделенных в 2018 году). В этом году общая сумма государственной поддержи, оказанной хозяйствам начинающих фермеров, семейным животноводческим фермам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, составила 285,8 млн рублей.