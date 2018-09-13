Властям Италии не понравился «нерешительный» бюджет ЕС

Рим, , 17:42 — REGNUM Нынешний вариант предложенного Еврокомиссией бюджета Евросоюза «кажется неадекватным» и в недостаточной мере отвечает ожиданиям граждан, заявил в четверг, 13 сентября, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, передает информагентство Ansa.

Диалог с Еврокомиссией будет продолжен, в правительстве Италии рассчитывают, что комиссары уделят в бюджете больше внимания приоритетам Италии, Еврокомиссии следует быть «смелее» в поиске дополнительных ресурсов бюджета, добавил министр.

Как сообщалось ранее, 13 сентября вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо подтвердил, что правительство Италии намерено заблокировать принятие бюджета ЕС на 2021−2027 годы, если ЕС не начнет оказывать Италии реальную помощь в вопросе о нелегальных мигрантах.

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Кроме того, правительство Италии рассматривает возможность наращивания бюджетных расходов ради выполнения предвыборных обещаний, а также с целью увеличения инвестиций в инфраструктуру. В Еврокомиссии настаивают на том, что дефицит бюджета Италии не должен превышать 3% ВВП, иначе последствия для экономики страны будут негативными.