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Рязанский губернатор предложил разобраться с градостроительством

Экономика

В Рязанской области необходимо провести реструктуризацию системы управления градостроительной деятельностью, считает губернатор Николай Любимов

Рязань, 13 сентября 2018, 17:35 — REGNUM  Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести реструктуризацию системы градостроительной деятельности в регионе. Как сообщила 13 сентября пресс-служба правительства области, по мнению губернатора, необходимо разработать единую градостроительную политику, чтобы инфраструктура стала удобной для людей и инвесторов.

«Нам нужна единая градостроительная политика, которая будет определять пространственное и функциональное развитие региона, создаст основу для формирования инвестиционных программ и удобной для людей инфраструктуры», — сказал Николай Любимов.

По данным губернатора, сейчас в регионе примерно 95% документов, которые регламентируют эту сферу, — нелегитимные. Кроме того, необходимо усилить кадровый состав министерства. Также в области нет информационной системы по обеспечению градостроительной деятельности. Реструктуризация сферы нужна как раз для того, чтобы решить эти проблемы. В частности, губернатор предлагает создать Центр госэкпертизы проектов и ценообразования и Центр градостроительного развития области.

ИА REGNUM напоминает, что в первом полугодии 2018 года в Рязани было введено 232,5 тыс. кв. м жилья. Это меньше, чем в первые полгода 2017 года, на 5%.

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Строительство жилья
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