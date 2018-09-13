Центральный Банк Турции поднял ключевую ставку до 24% годовых

Анкара, , 17:28 — REGNUM Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 17,75% до 24% годовых. Об этом сказано в официальном заявлении регулятора, опубликованного сегодня, 13 сентября.

В заявлении сказано, что совет по монетарной политике турецкого финансового регулятора решил повысить ставку по недельным операциям РЕПО с 17,75% до 24% годовых.

После этого заявления Центробанка Турции курс национальной валюты — лиры к доллару США вырос до 6,051.

Напомним, что с начала 2018 года курс лиры неуклонно снижался к доллару США и евро, а 10 августа лира обновила исторический рекорд падения, завершив торговый день на отметке 6,41 лиры за доллар.

Падение лиры было связано прежде всего с ухудшением турецко-американских отношений, а также с введением со стороны США пошлин на турецкую сталь и алюминий.