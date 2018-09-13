Нью-Йорк, США, , 17:39 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги в «зеленой зоне» — все основные индексы Уолл-стрит демонстрируют уверенный рост, 13 сентября передает агентство Reuters.

После начала торгов индекс Dow Jones вырос на 85,02 пункта (0,33%), до 26 083,94 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 7,93 пункта (0,27%), до 2896,85 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 45,70 пункта (0,57%), до 7999,93 пункта.

На настроения инвесторов оказали влияние прежде всего заявления должностных лиц США и Китая об «открытости к переговорам» о прекращении торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

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