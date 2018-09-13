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Международные резервы России за неделю сократились на $1,2 млрд

Экономика

На 7 сентября международные резервы составили $459,4 млрд

Международные резервы России за неделю сократились на $1,2 млрд
Silke Remmery
Как песок сквозь пальцы

Москва, 13 сентября 2018, 16:50 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию на 7 сентября составил $459,4 млрд. Такие данные приводит сегодня пресс-служба Банка России.

На 31 августа международные резервы страны составляли $460,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $1,2 млрд, или на 0,3%.

Как говорится в сообщении регулятора, снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

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