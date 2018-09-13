Предприятия Сибирской генерирующей компании готовы к отопительному сезону

Москва, , 11:44 — REGNUM В межотопительный период специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) провели масштабные работы по подготовке станций и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2018−2019. В мероприятия по повышению качества и надежности работы оборудования и инфраструктуры, включая ремонты и инвестиционные проекты, в 2018 году Сибирская генерирующая компания вложит 21 миллиард рублей.

Как сообщает пресс-служба СГК, в результате гидравлических испытаний за лето на тепловых сетях в 15 городах присутствия компании было выявлено почти 2300 дефектов. Наибольшее количество дефектов в соотношении к общей протяженности сетей было выявлено в Барнауле, Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке — в этих городах в среднем повреждения встречаются на каждые 3 километра теплотрасс. По итогам проверки специалисты провели работы по ремонту и замене труб — суммарно полностью было заменено 92 километра тепловых сетей. Вложения в ремонтную программу на сетях СГК по итогам 2018 года составят 2 миллиарда рублей. Кроме того, 5,4 миллиарда составят инвестиции компании в тепловую инфраструктуру городов присутствия. В межотопительный период энергетики СГК построили 13,5 новых теплотрасс, а также подключили новых потребителей в Барнауле, Бийске, Кемерове, Кызыле и Новосибирске. Среди подключенных к объектам компании потребителей жилые дома, административные здания, объекты коммерческой недвижимости суммарной тепловой нагрузкой 338 Гкал/час.

В рамках летних мероприятий в Красноярске специалисты СГК построили второй тепловывод от Красноярской ТЭЦ-3 для замещения муниципальных котельных, в Новосибирске часть зон гидравлических испытаний были разбиты на более мелкие подэтапы, что позволило сократить время отключения горячего водоснабжения потребителям. Также в Новосибирске впервые за 5 лет энергетики провели испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. В Рубцовске установили запорно-регулирующие клапаны на ответвлениях от магистральных тепловых сетей и выполнили техническое перевооружение трех тепловых камер для улучшения гидравлического режима. В Бийске в результате подготовки к ОЗП увеличена пропускная способность на двух участках теплосети, что позволило улучшить напоры у потребителей. В Кызыле осуществлён переход на повышенный температурный график 150/70.

Помимо тепловой инфраструктуры СГК вела подготовку генерирующих объектов к отопительному периоду. На всех электростанциях СГК отремонтировано 255 единиц основного тепломеханического оборудования, включая котлы, турбины и генераторы, а также произведена замена более 1300 тонн поверхностей нагрева котлов. Всего на ремонтные программы на ТЭЦ и ГРЭС компании до конца года будет направлено 9 миллиардов рублей. Дополнительно 4,5 миллиарда рублей вложит СГК в рамках инвестиционных проектов на станциях. Среди ключевых мероприятий, направленных на повышение надежности тепло‑ и электроснабжения — реконструкция турбоагрегата №3 Томь-Усинской ГРЭС, что позволило увеличить объём производства тепловой энергии для нужд города Мыски. В результате проведённой реконструкции на самой крупной электростанции Кузбасса турбоагрегат №3 установленной электрической мощностью 100 МВт способен производить не только электрическую энергию, но и обеспечивать поставку тепла для нужд посёлка Притомский в объёме не менее 53 Гкал/час. В Красноярске на ТЭЦ-3 в рамках ремонта энергоблока производится замена генератора. В рамках проекта СГК по модернизации теплоснабжения Рубцовска продолжаются работы на Южной тепловой станции. Там энергетики ведут монтаж турбогенератора для обеспечения собственных нужд станции и повышения надежности электроснабжения, реконструируют котлоагрегаты для приведения показателей работы котлов в соответствии с проектными.

Часть мероприятий на объектах СГК продолжается. При этом уже проведенные работы позволяют говорить о полной готовности предприятий компании к старту отопительного сезона. На всех электростанциях созданы необходимые резервы топлива. На 1 сентября суммарный запас угля на складах СГК составляет более 5 миллионов тонн.

Планируется, что в городах Сибири, где работают предприятия СГК, отопительный сезона начнется в ближайшие неделю-две после принятия соответствующих решений руководителями местного самоуправления.