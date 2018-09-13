«Нафтогаз» признал, что повышение цен на газ станет шоком для населения

Киев, , 16:42 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» оправдывает очередное повышение цен на газ для населения якобы работой над созданием «цивилизованной страны» и лучшей жизни. Соответствующий пост был размещен 13 сентября на странице «Нафтогаза» в «Фейсбуке».

При этом в НАК не уточнили, для кого именно создается эта лучшая жизнь и так называемая цивилизация.

«Никому не нравится глотать горькие пилюли, но все мы сознательно это делаем, чтобы побороть болезнь и выздороветь. Вот так и с реформами. Никто не говорил, что будет легко и приятно. Но если мы хотим жить в цивилизованной стране, то придется идти на непопулярные шаги и перетерпеть проблемы. Шоковая терапия от реформ неотвратима (вспомните пример поляков), но неизбежна, если хотим жить лучше», — говорится в сообщении.

При этом главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что теперь НАК стала крупнейшим налогоплательщиком Украины.

«Мы были большой черной дырой в Украине. Сейчас мы крупнейший налогоплательщик», — сказал Витренко.

Отмечается, что за 8 месяцев 2018 года налоговые отчисления «Нафтогаза» в бюджет Украины составили 18,7% общих доходов — 3,147 млрд долл.

«Группа «Нафтогаз» уплатила в госбюджет около 88,2 млрд грн налогов и дивидендов. Поступления от группы составили 18,7% общих доходов бюджета в январе-августе 2018 года. Мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком в Украине. В 2017 году совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в госбюджет составил 107,3 млрд грн (3,829 млрд долл.)», — информирует НАК.

В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционный блок» Наталья Королевская обвинила власти в подготовке очередного удара по благосостоянию украинцев. Так, Королевская прокомментировала новость о том, что в обмен на очередной транш МВФ правительство Украины приняло решение повысить цены на газ для населения на 23,5%.

«Последние несколько месяцев мы наблюдали, как с подачи нынешней власти страна стремительно катится в экономическую пропасть — растет задолженность по зарплате, дефицит Пенсионного фонда, задолженность за оплату услуг ЖКГ. И вместо того, чтобы искать эффективные пути решения этих проблем и выводить страну из кризиса, правительство снова пугает дефолтом и набирается очередных долгов. Нет программы поддержки промышленности, создания рабочих мест, развития экономики. Все, что умеют эти псевдореформаторы, — это оплачивать свои провалы за счет простых граждан, поднимая тарифы и отбирая у людей социальные выплаты», — сказала Королевская.

Она напомнила, что с 2013 года цена на газ для населения выросла в десять раз с 720 гривен (25 долл.) за тысячу кубометров до почти 250 долл. И очередное повышение цены до 8,5 тыс. (303 долл.), которое власть называет «компромиссным», станет настоящим ударом для большинства украинских семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава минэнергетики Игорь Насалик заявил, что в ближайшее время правительство Украины повысит цену на газ для населения. По его словам, повышение стоимости газа является одним из условий МВФ для предоставления очередного транша.

«Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на министерство финансов», — сказал Насалик.

Напомним, 28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл.) за 1000 м³ (6,958 грн или 0,24 долл. за 1 куб. м газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго.