Адыгея намерена развивать экспорт и сотрудничество с ФТС

Майкоп, , 16:41 — REGNUM Взаимодействие Республики Адыгеи и Федеральной таможенной службы развивается на высоком уровне. Вопросы совместной работы по развитию в республике экспортного потенциала, а также строительству нового кинологического центра в структуре ФТС обсуждались 13 сентября на встрече главы Адыгеи Мурата Кумпилова с заместителем руководителя ФТС России Сергеем Морозовым. Во встрече также принимали участие представители правительства региона, подразделений таможни, налоговой службы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

На встрече представители ФТС России рассказали о стоящих перед службой задачах в условиях реформирования, выполнении контрольных цифр и заданий, прослеживании перемещения товара от границы до потребителя. Подробно об этом шла речь на состоявшемся Координационном совете таможенной службы и налоговых органов, состоявшемся в Адыгее. На встрече отмечалось, что взаимодействие властей Адыгеи и органов ФТС России находится на высоком уровне.

Глава Адыгеи отметил, что в настоящее время республика выполнила все свои материально-технические обязательства в рамках дорожной карты по строительству в Майкопе нового кинологического центра в структуре ФТС. При этом Мурат Кумпилов выразил заинтересованность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве республики с налоговыми и таможенными службами для развития экономики, экспортного потенциала региона. Глава Адыгеи также обратил внимание на важность изучения передового опыта, внедрения бережливого производства для развития конкурентоспособности предприятий республики и выпускаемой ими продукции, в том числе и на зарубежных рынках.

«Показатели социально-экономического развития региона показывают динамику. Растут собственные доходы бюджета РА, значительно снизился объем дотаций из федерального бюджета. Достигли существенных результатов в экспорте товаров местных производителей. При этом все они отмечают хорошее взаимодействие с таможенными органами. Более того, электронная система оформления делает процедуру доступной и прозрачной, позволяет проследить объемы экспорта», — сказал Мурат Кумпилов.

Отметим, что, по данным министерства экономического развития и торговли республики, в Адыгее за 2017 год экспорт товаров составил 162% по отношению к 2016 году, за первое полугодие текущего года — 127,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В экспортных операциях участвуют 56 организаций и предприятий региона.