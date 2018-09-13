В Наманганской области Узбекистана создадут новые промышленные зоны

Наманган, Узбекистан, , 16:29 — REGNUM В Наманганской области Узбекистана состоялся бизнес-форум, в рамках которого обсуждались инвестиционные проекты, реализуемые в регионе, сообщает 13 сентября издание «Народное слово».

Участники мероприятия высказались о дальнейшем развитии малых промышленных зон. В малой промзоне региона предстоит запустить 12 проектов. Общая стоимость всех проектов должна составить 142 млрд сумов ($18,14 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Ташкенте состоялся узбекистанско-белорусский бизнес-форум, в ходе которого Узбекистан предложил Белоруссии внедрить упрощенный механизм таможенного оформления для наращивания поставок продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан предложил Белоруссии внедрить «зеленый коридор»