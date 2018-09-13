В ЦБ считают, что РФ созрела до видеофиксации договоров ОСАГО

Москва, , 16:23 — REGNUM Центробанк поддерживает идею введения обязательной аудио‑ и видеофиксации процедуры заключения договора об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил замглавы Центробанка Виктор Чистюхин в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по финрынку.

«Вполне возможно, что мы созрели до установлении обязательной аудио‑ и видеофиксации заключения договоров об ОСАГО», — отметил Чистюхин.

По его словам, ЦБ настроен на дальнейшую модернизацию рынка ОСАГО. При этом, отметил Чистюхин, у регулятора есть «цель номер один» — ЦБ будет работать над повышением доступности страхования для граждан. В частности, сегодня регулятор обсуждает возможность сохранения пониженных тарифов для граждан, которые не попадали в аварии в течение года.