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В ЦБ считают, что РФ созрела до видеофиксации договоров ОСАГО

Экономика

Регулятор готов к дальнейшей модернизации рынка страхования

Москва, 13 сентября 2018, 16:23 — REGNUM  Центробанк поддерживает идею введения обязательной аудио‑ и видеофиксации процедуры заключения договора об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил замглавы Центробанка Виктор Чистюхин в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по финрынку.

«Вполне возможно, что мы созрели до установлении обязательной аудио‑ и видеофиксации заключения договоров об ОСАГО», — отметил Чистюхин.

По его словам, ЦБ настроен на дальнейшую модернизацию рынка ОСАГО. При этом, отметил Чистюхин, у регулятора есть «цель номер один» — ЦБ будет работать над повышением доступности страхования для граждан. В частности, сегодня регулятор обсуждает возможность сохранения пониженных тарифов для граждан, которые не попадали в аварии в течение года.

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